КС РФ назвал законными предельные размеры неустойки по выплатам ОСАГО для физлиц

При этом в вопросе об определении суммы неустойки Конституционный суд России выявил неопределенность и дал свое толкование норме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Установленные законом предельные размеры неустойки при задержке страховщиком выплат по ОСАГО потерпевшим в результате ДТП в законодательстве обоснованы и направлены на предотвращение повышенной стоимости страхования, постановил Конституционный суд (КС) России в ответ на жалобу судившегося со страховой компанией иркутянина. При этом в вопросе об определении суммы неустойки КС РФ выявил неопределенность и дал свое толкование норме о выплатах по ОСАГО.

"Ограничение размера неустойки размером страховой суммы по виду причиненного вреда направлено на достижение баланса интересов участников отношений по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Вместе с тем оно не может быть признано смещающим этот баланс <…> в системе действующего правового регулирования реализация подхода судебной практики, который имел место в деле заявителя, по существу приводит к дополнительному ограничению возможности потерпевшего - физического лица на возмещение ему неустойкой потерь", - говорится в постановлении.

Математика ОСАГО

Поводом для проверки конституционности пункта 6 статьи 161 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" стала жалоба попавшего в ДТП жителя Иркутска. Согласно указанной норме, общий размер неустойки при задержке выплаты не может превышать максимальный размер страховой суммы, установленный законом.

Иркутянин Максим Сизов в 2018 году попал в тройное ДТП, был признан потерпевшим, но компенсации вовремя страховщики ему не выплатили. Он дважды обращался в суд за взысканием неустойки, за два периода просрочки выплаты. В первом случае суд установил размер неустойки 288 тыс. рублей, но снизил ее (по причине несоразмерности, ст. 333 Гражданского кодекса РФ) до 100 тыс. рублей. Во втором случае Сизов потребовал взыскать неустойку исходя из разницы между ее максимальным размером (по закону это 400 тыс. рублей) и ранее взысканными 100 тыс. рублями - то есть 300 тыс. рублей. Эту вторую цифру суды уменьшили до 60 тыс. рублей.

Апелляционная инстанция решила, что снижение было необоснованным и, приняв в расчет установленный первым судом размер неустойки в 288 тыс. рублей, взыскал в пользу Сизова разницу в 112 тыс. рублей вместо 60 тыс., что также было в совокупности почти в два раза меньше максимальных требований. Сизов счел, что эти нормы законодательства противоречат конституции, потому что для пострадавших физлиц есть ограничения на максимальную неустойку, а для потерпевших юрлиц его нет. Также остается неопределенность в вопросе того, каким образом должна высчитываться разница между фактическими размерами неустойки и тем, что постановил суд.

Решение КС РФ

Законность ограничений на максимальный размер неустойки по ОСАГО КС РФ мотивировал прежде всего тем, что неограниченный размер неустойки мог бы стать причиной значительного удорожания услуг ОСАГО для граждан. При этом, отвечая на доводы о неравном положении пострадавших-физлиц и пострадавших-юрлиц, КС РФ отметил, что в пользу физлиц суды могут взыскать штраф, что не предусмотрено для юрлиц. Также штраф может быть взыскан в части нарушения прав потребителя, чего также нет для юрлиц.

Основная проблема, которую КС РФ усмотрел по мотивам жалобы иркутянина Сизова - в судебной практике при попытках добиться выплаты более крупной неустойки судьи взыскивают со страховщиков не разницу между предельным размером неустойки (400 тыс. рублей) и фактически выплаченной суммой, а разницу между предельным размером неустойки и размером неустойки до ее снижения судом (в деле Сизова это 288 тыс., уменьшенные до 100 тыс.). Из-за такого подхода граждане теряют часть положенных им денег, что нарушает их права на компенсацию.

КС РФ посчитал это неопределенностью оспариваемой нормы и решил, что ее устранение возможно посредством ее конституционного истолкования. Она соответствует конституции при следующем толковании: при определении размера неустойки по ОСАГО в расчет принимается тот размер неустойки, который был ранее присужден фактически с учетом его снижения по ст. 333 ГК РФ. Это позволит избежать потерь при взыскании максимально возможной неустойки для граждан. Дело Сизова подлежит пересмотру с учетом позиции КС РФ.