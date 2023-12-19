В АКОРТ заявили, что недорогого импортного вина в России достаточно

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что в будущем важно, чтобы у российского потребителя сохранился широкий выбор не только отечественных, но и недорогих зарубежных вин

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объемов недорогого импортного вина стоимостью до 700 руб. за бутылку в России достаточно. Об этом ТАСС рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Доля импорта на российском рынке тихих вин по-прежнему велика. Поставки ретейлеров отлажены, а ассортимент и запасы на сегодняшний день позволяют полностью удовлетворить спрос потребителя на ближайшую перспективу. Объемов импортного вина стоимостью до 700 рублец также достаточно", - сказал Караваев.

Он также отметил, что в будущем важно, чтобы у российского потребителя сохранился широкий выбор не только отечественных, но и недорогих зарубежных вин. "Это в том числе позволит продолжить дальнейшую популяризацию всей категории", - считает Караваев.

Ранее газета РБК со ссылкой на основателя и президента Simple Group Максима Каширина написала, что к началу 2025 года из российских магазинов пропадет импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку.