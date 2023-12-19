Калужский завод "Кристалл" выиграл два судебных дела против Jagermeister

Арбитражный суд Москвы отклонил два иска Mast-Jagermeister SE, в которых истец требовал прекратить незаконное, по его мнению, использование товарных знаков Alter Heiler и Konig Heiler

ТАСС, 19 декабря. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ, входит в состав "Алкогольной группы "Кристалл") выиграл два арбитражных судебных дела против Jagermeister, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"КЛВЗ "Кристалл" одержал победу сразу в двух судебных процессах Арбитражного суда Москвы по искам немецкой компании Mast-Jagermeister SE. Встречный иск КЛВЗ к Jagermeister с исковыми требованиями в размере более 500 млн рублей будет рассмотрен в АС Калужской области 25 декабря", - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, Арбитражный суд Москвы отклонил два иска Mast-Jagermeister SE, в которых истец требовал прекратить незаконное, по его мнению, использование товарных знаков Alter Heiler и Konig Heiler. Юристы истца пытались доказать, что стиль оформления этих травяных ликеров производства КЛВЗ является схожим до степени смешения с ликером Jagermeister. Соответчиком по одному из исков выступало "Альфа-М" (сеть "Красное и белое"), по второму иску - "Ритейл вайнстайл" (сеть Winestyle). Истцы требовали запретить им продавать ликеры "Кристалла". В качестве компенсации "за нарушение прав на товарные знаки" немецкая компания пыталась взыскать с КЛВЗ "Кристалл" около 512 млн рублей.

При рассмотрении обоих исков суд установил, что Alter Heiler и Konig Heiler являются оригинальными продуктами, сходство до степени смешения отсутствует. Суд также принял во внимание, что Jagermeister еще в ноябре 2022 года приостановил официальные поставки в РФ, подчеркнули в КЛВЗ.

Генеральный директор КЛВЗ "Кристалл" Артем Чубукин отметил, что действия Mast-Jagermeister SE нанесли компании существенный вред, поэтому было принято решение о встречном иске на сумму более 500 млн рублей. "Это и упущенная выгода в результате отказа сетей от сотрудничества с нами, и репутационный ущерб нашим брендам из-за распространения заведомо недостоверной информации" - объяснил Чубукин.

В случае удовлетворения иска КЛВЗ "Кристалл" все средства будут инвестированы в развитие производства АГК в Калужской области, добавили в компании.

О компании

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" поставляет свою продукцию в 61 регион России. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ - все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта - Московская и Московская область (в сумме на них приходится около 42% оборота КЛВЗ).