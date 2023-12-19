"Автотор" опроверг, что на фото в сети изображен электрокар компании

В компании отметили, что появившиеся в интернете изображения не имеют ничего общего с внешним обликом собственного электромобиля "Автотор", работа над которым продолжается в настоящее время

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Калининградский автопроизводитель "Автотор" опроверг, что на фотографиях, распространяемых в сети, изображен электромобиль компании.

"Изображения, появившиеся вчера в сети интернет, не имеют ничего общего с внешним обликом собственного электромобиля "Автотор", работа над которым продолжается в настоящее время. На распространяемых фото изображен универсальный носитель агрегатов, который используется для тестирования работы всех систем будущего автомобиля. Это не электромобиль "Автотор". Это не прототип электромобиля "Автотор", - заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Универсальный носитель, разработанный специалистами "Московского политеха", который представлен на этом изображении, позволяет устанавливать любой силовой агрегат и тестировать установку, собранную в единую систему, в движении, пояснили в "Автоторе". Такой носитель может использоваться для тестирования систем будущих колесных транспортных средств от класса L7 до легких коммерческих автомобилей в реальных условиях эксплуатации.

"Кузов носителя агрегатов не имеет никакого отношения ни к конструкции, ни к экстерьеру электромобиля "Автотор", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее российский автомобильный холдинг приступил к производству флагманского кроссовера Kaiyi Х7 на заводе в Калининграде. Автомобиль Kaiyi Х7 Kunlun оснащен большим количеством цифровых сервисов и электронных систем помощи водителю. Это один из самых крупных пассажирских автомобилей, выпускаемых в настоящее время на "Автоторе".

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. За 26 лет работы предприятиями "Автотора" произведено более 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей. В настоящее время компания выпускает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.

В 2021 году в рамках дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту "Автотор" взял на себя обязательства по созданию высоко локализованного производства электромобилей и производств автокомпонентов. Общий объем инвестиций на реализацию заявленных планов составит не менее 32 млрд рублей.