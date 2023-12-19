Участник картеля в Тюменской области выплатил 47 млн рублей штрафа

Материалы дела также направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела

ТАСС, 19 декабря. ООО "Вест", признанное Тюменским УФАС России нарушившим федеральный закон "О защите конкуренции" на рынке строительства автомобильных дорог, выплатило штраф в 47 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"ООО "Вест" оплатило административный штраф в размере 47 млн рублей, наложенный Тюменским УФАС России за заключение картельного соглашения на торгах. Ранее Тюменским УФАС России был выявлен факт заключения между ООО "Вест", ООО "Торгснаб", ООО "Производственное предприятие "Снабторг" и ООО "Сириус" картельного соглашения на торгах по строительству автомобильных дорог и обслуживанию дорожной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, МКУ "Управление обеспечения жизнедеятельности" в августе 2021 года проводило электронный аукцион. Победитель получал право заключения госконтракта на строительство дорог в рамках инженерной подготовки площадки для жилищного строительства. Начальная (максимальная) цена контракта составила 220 млн рублей.

"ООО "Вест" совместно с ООО "Сириус" и ООО "ПП "Снабторг" <…> реализовали так называемую стратегию поведения "таран". Целью данной стратегии является введение в заблуждение добросовестных участников торгов и заключение госконтракта по максимально высокой цене. В результате победителем торгов было признано ООО "Вест", с которым и был заключен госконтракт", - уточняется в сообщении.

Кроме того, Тюменским УФАС России было установлено, что аналогичную стратегию поведения компании применяли, участвуя и в других закупках для государственных и муниципальных нужд. Они заключили контракты на общую сумму более 243 млн рублей.

По информации пресс-службы, за правонарушение компании были привлечены Тюменским УФАС России к административной ответственности. Материалы дела направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции).