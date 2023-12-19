Рогозин предложил доставлять грузы в районы Крайнего Севера с помощью БПЛА

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что в настоящее время в эти малонаселенные районы доставка грузов осуществляется с помощью традиционных видов транспорта, в основном вертолетами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) необходимо использовать для доставки грузов, в том числе продовольствия, в отдаленные районы Крайнего Севера, а также в Арктическую зону РФ. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин.

"Занявшись вопросом подготовки операторов [БПЛА], в том числе для гражданской жизни, мы видим колоссальные возможности для работы этих операторов, подготовленных нами для войны, но и для гражданского времени, прежде всего для освоения Сибири и русской Арктики", - сказал Рогозин, выступая на Международном форуме "Цифровая транспортация".

Как напомнил сенатор, в настоящее время в эти малонаселенные районы доставка грузов осуществляется с помощью традиционных видов транспорта, в основном вертолетами. Он отметил, что, по словам губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, с которым у Рогозина накануне состоялся разговор, средний час использования вертолета в этих районах обходится в сумму от 220 до 380 тыс. рублей.

"В среднем получается 300 тыс. рублей. Объем грузов, я сейчас называю цифры только по Ненецкому автономному округу - это не такой большой по населению, но огромный по территории регион. Объем грузов, который перевозится в отдаленные поселки вертолетами вот уже в течение нескольких лет - это 90 тонн в год, почтовое отправление - это еще 70 тонн. Сейчас посчитайте, сколько у нас денег тратит один регион, субсидируя такого рода перевозки на 95%", - добавил он.

По словам Рогозина, на субсидирование одних только перевозок продовольствия в отдаленные районы Ненецкого автономного округа этот регион тратит порядка 120 млн рублей, не считая мониторинга трубопроводов, обследования полярных экологических зон и государственных границ. "Вот вам уже существующий гигантский потенциал, для того чтобы там развивать беспилотные летательные аппараты и использовать их", - резюмировал он.