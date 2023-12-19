Путин поручил создать российские юрлица для управления Уренгойским и Южно-Русским НГКМ

Будут созданы следующие ООО: "Севернефтегазпром", "Газпром ЮРГМ девелопмент", "Газпром ЮРГМ трейдинг", "Ачим девелопмент", "Ачим сбыт" и "Ачимгаз"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать российские юридические лица для управления Южно-Русским и участками ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в рамках специальных экономических мер. Об этом говорится в указах президента.

В порядке, установленном кабмином РФ, будут созданы следующие ООО: "Севернефтегазпром", "Газпром ЮРГМ девелопмент", "Газпром ЮРГМ трейдинг", "Ачим девелопмент", "Ачим сбыт" и "Ачимгаз". Им перейдут все права и обязанности соответствующих АО, ОАО и ООО, существующих сейчас.

Сейчас долей в 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент" владеет германская Wintershall Dea, которая вместе с "Газпромом" и австрийской OMV также управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение. OMV заявляла, что не будет заниматься инвестициями в российские проекты и намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%).