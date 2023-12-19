"Финам" работает над созданием криптоброкера в Белоруссии

Президент - председатель правления "Финама" Владислав Кочетков предположил, что криптоброкером может стать независимая компания, которая по лицензии использует бренд "Финама" и определенные технологии компании

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Финам" занимается созданием криптоброкера в Белоруссии, это может быть независимая компания, которая по лицензии использует бренд "Финама". Об этом сообщил журналистам президент - председатель правления компании Владислав Кочетков.

Криптоброкер может быть создан к весне 2024 года. Предполагается, что попавшие под ограничения западных площадок, в частности Binance, граждане РФ смогут перевести свои криптоактивы на белорусского брокера.

"Мы работаем над созданием криптоброкера в Белоруссии. Не факт, что он юридически войдет в финансовую группу "Финама" в силу своеобразного отношения нашего регулятора к крипте", - сообщил Кочетков на встрече с журналистами.

Он предположил, что криптоброкером может стать независимая компания, которая по лицензии использует бренд "Финама" и определенные технологии компании. "Тем не менее криптоторговлю тоже планируем дать. Есть некие сигналы, что эксперименты с криптой на территории дружественной страны в Белоруссии - это такая своеобразная Швейцария с точки зрения крипты, более-менее санкционирована. Так что посмотрим, что получится", - добавил он.

Как пояснил член правления ФГ "Финам" Дмитрий Леснов, список планируемой криптовалюты пока ограничивается Bitcoin и Ethereum, а также самыми популярными стейблкоинами - USDT в первую очередь, а также парами к российскому и белорусскому рублю. Ожидается, что будет возможен перевод средств с данного криптоброкера на банковские реквизиты в Россию и Белоруссию.

Кроме того, инвесторы смогут вывести на белорусскую криптоплощадку свои активы с иностранных криптобирж, а также с холодного и горячего кошельков. "Мы проанализировали текущую ситуацию и видим, как прижимают со всех сторон российских криптоинвесторов. Как вы знаете, их миллионы. Даже по статистике скачивания приложения Binance мы видим, насколько этот продукт популярен среди российских инвесторов. Поэтому было бы логично создать на территории понятного нам государства с четкой регуляцией криптоброкера во взаимодействии с криптобиржей. <...> Мы рассчитываем к весне успеть", - заключил Леснов.