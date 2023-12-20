Мадуро обсудил вопросы развития сотрудничества Венесуэлы с компанией Repsol

Министр нефтяной промышленности и президент государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA Педро Рафаэль Тельечеа и представители Repsol 18 декабря подписали рамочное соглашение о совершенствовании управления совместным предприятием Petroquiriquire

КАРАКАС, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел рабочую встречу с руководителями испанской энергетической компании Repsol, на которой обсуждались вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой сфере. Об этом говорится в репортаже из президентского дворца Мирафлорес телеканала Venezolana de Television, который размещен на странице Мадуро соцсети Х (ранее Twitter).

Министр нефтяной промышленности и президент государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA Педро Рафаэль Тельечеа и представители Repsol подписали 18 декабря рамочное соглашение о совершенствовании управления совместным предприятием Petroquiriquire, в котором 60% акционерного участия принадлежит Венесуэльской корпорации нефти и 40% - Repsol, с целью придать импульс развитию нефтяной промышленности Венесуэлы.

"Соглашение между PDVSA и Repsol свидетельствует о выполнении шаг за шагом указаний президента Николаса Мадуро об укреплении нефтяной промышленности", - говорится в репортаже Venezolana de Television.