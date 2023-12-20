Компания из России начинает возведение в Киргизии солнечной электростанции

Глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров отметил, что проекты, связанные с развитием возобновляемых источников энергии, являются для республики приоритетными

БИШКЕК, 20 декабря. /ТАСС/. Российская компания Unigreen energy приступила к проведению подготовительных работ для строительства на территории Киргизии солнечной электростанции мощностью 300 МВт. Об этом было объявлено во время состоявшейся в Бишкеке встречи главы киргизского кабмина Акылбека Жапарова с представителями компании.

"В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта строительства солнечной электростанции мощностью 300 МВТ в Иссык-Кульской области (Киргизия). Представители компании проинформировали главу кабинета министров о проделанной работе и отметили, что в настоящее время завершается согласование документов с уполномоченными органами и начались подготовительные работы на площадке солнечной электростанции (СЭС)", - сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

При этом Жапаров отметил, что проекты, связанные с развитием возобновляемых источников энергии, являются для Киргизии приоритетными, в связи с чем республика приложит "максимальные усилия для решения вопросов, препятствующих реализации проекта строительства СЭС". Кроме этого, он поручил включить этот проект в план приоритетных проектов 2024 года.

Как планируется, солнечная электростанция будет построена в районе села Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. Стоимость проекта оценивается примерно в $270-300 млн. В апреле глава кабинета министров республики принял участие в закладке капсулы на месте строительства этой солнечной электростанции.