В Благовещенске намерены выделить более 19 млн рублей на оплату частных детсадов

Речь идет о поддержке родителей, чьих детей не обеспечили местами в муниципальных дошкольных учреждениях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Администрация Благовещенска в Амурской области направит в 2024 году более 19 млн рублей на ежемесячные сертификаты для оплаты частных детских садов. Об этом сообщили в мэрии города.

"Более 19 млн рублей направят из бюджета Благовещенска в 2024 году на поддержку горожан, чьи дети еще не обеспечены местами в [муниципальных] детских садах", - говорится в распространенном сообщении.

Речь идет о ежемесячных сертификатах по 10 тыс. рублей для оплаты частных детсадов для детей от 1,5 года до 3 лет.

Мера поддержки реализуется по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".