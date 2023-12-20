Минэнерго заявило об отсутствии проблем с топливообеспечением в России

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что рост запасов энергоресурса составил от 10 до 25%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ не фиксирует проблем с обеспечением топливом, заявил глава министерства Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас нет никаких проблем с топливообеспечением. Мы видим - цены на бирже снижаются", - сказал он.

Шульгинов отметил, что рост запасов топлива составил от 10 до 25%. "Насколько я помню, по дизтопливу это больше 3 млн тонн, по бензину - 2,1 [млн тонн], - указал министр. - Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом, но уроки, конечно, мы сделали. Мы должны контролировать и более оперативно принимать решения".