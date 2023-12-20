Рынок акций РФ в начале торгов находится в "зеленой зоне"

Индекс Мосбиржи рос на 0,29%, индекс РТС поднимался на 0,62%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует положительную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,29% и находился на уровне 3 092,47 пункта, индекс РТС поднимался на 0,62%, до 1 081,01 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи составлял 3 091,35 пункта (+0,25%), долларовый индекс РТС рос на 0,25%, до 1 077,06 пункта.

К 10:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,26% до 90,11 рубля, евро находился на отметке в 98,68 рубля (-0,4%). Курс юаня снижался на 12,614 рубля (-0,4%).