Шульгинов заявил, что экспорт электроэнергии из РФ в 2023 году уменьшился до 10 млрд кВт·ч

Глава Минэнерго отметил, что "упали объемы в Китай в связи с неудовлетворительным энергобалансом на востоке"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта электроэнергии из России в 2023 году снизился до 10 млрд кВт-ч против 13 млрд кВт-ч годом ранее в результате снижения поставок в Китай. В то же время экспорт электроэнергии в Казахстан за 2023 год вырос, сказал министр энергетики Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Экспорт электроэнергии в этом году уменьшился по сравнению с прошлым. В начале 2022 года еще были поставки в Финляндию. Экспорт был около 13,5 млрд кВт-ч в прошлом году, в этом году около 10 млрд кВт-ч. Упали объемы в Китай в связи с неудовлетворительным энергобалансом на востоке. Вырос экспорт в Казахстан", - сказал министр.