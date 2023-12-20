В "Киевстаре" объяснили новый сбой стабилизационными работами

В компании ранее сообщили, что с утра 20 декабря в некоторых городах на западе и юге Украины возникли сложности с мобильной связью и работой приложения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших на Украине операторов связи "Киевстар", сообщавший утром о новом сбое в сетях на западе и юге страны, объяснил эти неполадки стабилизационными работами.

"Наша сеть сейчас на стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг", - говорится в сообщении компании в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в "Киевстаре" сообщили, что с утра 20 декабря в некоторых городах на западе и юге Украины возникли сложности с мобильной связью и работой приложения.

Предыдущий масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка, также о проблемах сообщал энергохолдинг "ДТЭК". Кроме того, в некоторых регионах страны перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.

В "Киевстаре" тогда заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. На восстановление работы оператора ушло более трех дней, при этом компания признает, что пока не может обеспечить возобновление работы около 10% базовых станций связи. По информации "Киевстара", 12 декабря цифровой инфраструктуре компании были нанесены критические повреждения, ее во многом пришлось создавать заново.