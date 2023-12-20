Умер создатель "Союзпетростроя" Лев Каплан

Ему было 94 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Умер заслуженный строитель, создатель и глава Санкт-Петербургского союза строительных компаний ("Союзпетрострой") Лев Каплан. Ему было 94 года, сообщатся на странице организации во "ВКонтакте".

"18 декабря 2023 года от нас ушел Лев Моисеевич Каплан - человек, который на протяжении всей своей жизни делал этот мир лучше и добрее. Казалось, что он всегда был с нами и дальше так и будет. Ему было 94 года - он управлял самым первым в России добровольным союзом строителей, активно внедрял и развивал новые направления деятельности, ежедневно помогал строителям в решении их самых разнообразных проблем", - говорится в сообщении.

Соболезнования выразил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Каплан был автором многочисленных программ и стратегий для отрасли. "Вся жизнь Льва Моисеевича Каплана была связана с нашим городом. На его долю выпали суровые годы блокады. Будучи подростком, он тушил зажигательные бомбы. Самой дорогой наградой для него была медаль "За оборону Ленинграда", - отметил он.

Каплан был заслуженным экономистом РФ, почетным строителем России, награжден медалью в память 250-летия Ленинграда и 300-летия Санкт-Петербурга, знаками "Житель блокадного Ленинграда".