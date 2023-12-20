Финская Neste прекращает переработку сырой нефти и переводит НПЗ на возобновляемое топливо

Завершить проект планируется в середине 2030-х годов

ХЕЛЬСИНКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Финская корпорация Neste намерена прекратить переработку сырой нефти на своем НПЗ в Порвоо и преобразовать его в завод по производству топлива из возобновляемых источников. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Запланированная трансформация стоимостью €2,5 млрд будет проходить поэтапно и потребует принятия нескольких отдельных инвестиционных решений в течение следующего десятилетия, уточняет компания. Завершить проект планируется в середине 2030-х годов.

Мощности завода в Порвоо после трансформации составят около 3 млн тонн. На предприятии будут производить дизельное топливо из возобновляемых источников, экологически чистое авиационное топливо, а также возобновляемое и перерабатываемое сырье для полимерной и химической промышленности.

Neste - ведущий мировой производитель экологически чистого авиационного и дизельного топлива, а также пионер в разработке возобновляемых источников сырья для полимеров и химикатов. У компании есть три производственные площадки: в финском Порвоо, в Роттердаме (Нидерланды) и Сингапуре. В 2022 году выручка Neste составила €25,7 млрд, в компании работает около 5 тыс. человек.