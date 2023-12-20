В Калужской области ввели в эксплуатацию очистные стоимостью 380 млн рублей

Износ старого оборудования составлял 80%

ТАСС, 20 декабря. Специалисты провели масштабную реконструкцию очистных сооружений при поддержке правительства РФ в Калужской области, стоимость нового объекта 380 млн рублей, износ старого оборудования составил 80%, его не ремонтировали 30 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Нареканий по поводу очистных сооружений в Детчино (поселок в Калужской области - прим. ТАСС) было немало. За 30 лет работы они ни разу толком не ремонтировались, износ оборудования - за 80%. <...> Ввели в строй обновленный комплекс очистных сооружений. При поддержке правительства РФ повели их масштабную реконструкцию. Средства на это выделили из фонда национального благосостояния. Часть денег - из областного бюджета. Расходы на модернизацию объекта составили порядка 380 млн рублей", - написал он.

По словам главы региона, новый комплекс повысит надежность системы водоотведения для 4 тыс. жителей. Специалисты заменили насосное оборудование, провели переустройство инженерных сетей, выполнили работы на иловых площадках.

Заявку на выделение средств на реконструкцию очистных в правительстве РФ одобрили весной 2022 года. До конца года планируется ввести еще один комплекс сооружений в Юхнове, их реконструкция завершена.