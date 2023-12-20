Bloomberg: Египет может дополнительно запросить у МВФ $3 млрд

По данным агентства, увеличение размера финансовой помощи может помочь Каиру уменьшить дефицит долларов в стране и стимулировать приток иностранных инвестиций

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Египет рассматривает возможность получить от Международного валютного фонда (МВФ) $3 млрд сверх запланированного финансирования из-за нехватки средств в республике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям собеседников агентства, Египет близок к соглашению с МВФ о расширении программы помощи размером $3 млрд до примерно $6 млрд. "МВФ, Евросоюз и другие, казалось, совершенно ясно заявили, что перспектива получения Египтом финансовой поддержки возросла в связи с конфликтом на Ближнем Востоке", - сказал ведущий экономист HSBC Holdings Plc по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке Саймон Уильямс.

Как пишет Bloomberg, увеличение размера финансовой помощи может помочь Каиру уменьшить дефицит долларов в стране и стимулировать приток иностранных инвестиций. В то же время инвесторы ожидают, что в ближайшие месяцы в Египте пройдет девальвация, четвертая в стране с 2022 года. Получение средств от МВФ имеет большое значение для предотвращения дефолта.

Египет и МВФ достигли соглашения на уровне экспертов о предоставлении $3 млрд в октябре. Как сообщала газета "Аль-Маль", в рамках договоренностей Египет получит дополнительное финансирование в размере $1 млрд по линии недавно созданного Фонда устойчивости МВФ, а также $5 млрд от региональных и международных финансовых институтов на льготных условиях.

В марте Египет запросил помощь у МВФ для реализации комплексной экономической программы на фоне кризиса вокруг Украины. В 2016-2019 годах Каир получил кредит от фонда в размере около $12 млрд на экономические реформы. В настоящее время республика проходит второй этап структурных реформ в государственных секторах экономики. В прошлом году Египту через различные механизмы финансирования для ликвидации негативных последствий пандемии коронавируса были предоставлены еще два займа на общую сумму $8 млрд.