Глава "Транснефти" заявил, что поставки нефти на экспорт в 2023 году снизились на 4-5%

Николай Токарев отметил, что это произошло за счет того, что Россия взяла на себя обязательства в рамках ОПЕК+ по снижению объемов поставок объемов на экспорт

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в 2023 году снизился на 4-5% за счет обязательств РФ по сокращению поставок на мировые рынки в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24".

"На экспорт немножко произошло снижение порядка 4-5% за счет того, что Россия взяла на себя обязательства в рамках ОПЕК+ по снижению объемов поставок объемов на экспорт. Мы свои обязательства выполняем, за счет этого происходит вот такое перераспределение объемов в пользу переработки на внутреннем рынке", - сказал он.

Токарев отметил, что объем переработки нефти в России увеличится примерно на 4% по сравнению с 2022 годом, а экспорт нефтепродуктов - на 13%. При этом объем поставок нефти по системе "Транснефти" сохранился на уровне прошлого года, а объем экспорта нефти и нефтепродуктов в целом вырос на 4%.

Россия еще в марте начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) от средних февральских значений, параллельно решив сокращать поставки нефти на мировые рынки в августе еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. Затем эта мера была продлена до конца 2023 года.

В ноябре по итогам заседания ОПЕК+ Россия решила углубить объемы сокращения поставок нефти и топлива с текущих 300 тыс. б/с до 500 тыс. б/с до конца марта 2024 года. Сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. б/с и 200 тыс. б/с.