Токарев заявил, что Чехия сохранила объемы покупки нефти РФ в 2023 году

Глава "Транснефти" отметил, что Словакия снизила импорт на 10%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Чехия в этом году сохранила закупки российской нефти на уровне прошлого года, Словакия - снизила на 10%, Венгрия - на 2%, заявки на следующий год останутся такими же, заявил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24". Россия готова поставлять эти объемы, добавил он.

По его словам, Чехия в прошлом году получила 4,2 млн т российской нефти (рост на 24% к 2021 году), в этом году - также 4,2 млн т, Словакия в 2022 году - 5,25 млн т (уровень 2021 года), в этом году наблюдается снижение на 10%. Венгрия получила в 2022 году почти 5 млн т (рост на 44% к 2021 году), в этом году поставки снижены на 2% к 2022 году.

Так что все эти объемы сохранились, они будут в 2023 году так выглядеть. И, конечно, заявки следующего года они будут примерно такими же, потому что и Чехия, и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти", - сказал Токарев. Он добавил, что эти страны не имеют возможности получать нефть из других источников, поскольку у них нет выходов к морю. "У чехов есть немного со стороны Триеста через другой нефтепровод, но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - констатировал глава компании.

РФ готова поставлять такие объемы и в следующем году, однако Украина повышает тарифы на транзит нефти, что приводит к росту ее стоимости, отметил он. "В принципе да, если не будет проблем со стороны Украины, потому что они в течение этого года дважды поднимали тарифы и очень существенно - это, конечно, все в цене поставляемой нефти потом оказывается", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности к поставкам. "Есть здравый смысл в конце концов, и покупатель вправе для себя принимать решение, брать или не брать нефть по той цене, которая будет им предложена. Мы были свидетелями того, что так агрессивно украинские "партнеры" повели себя на этом рынке", - добавил Токарев.

Украина с 1 августа 2023 года повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию на 23,5%, до этого страна в течение 2022-2023 годов повышала тариф трижды. Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.