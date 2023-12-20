Мэр Евгений Григорьев отметил, что их строительство может быть профинансировано за счет городского бюджета

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска планируют строительство двух транспортно-логистических хабов на юге и севере города для оптимизации работы городских и пригородных маршрутов, сообщил на ежегодной пресс-конференции мэр Евгений Григорьев.

С 2021 года окружная администрация города совместно с частными перевозчиками ведет кампанию по обновлению подвижного пассажирского состава. В 2022 году при поддержке правительства Якутии были закуплены в лизинг и доставлены в Якутск 100 автобусов среднего и большого класса. В этом году для предприятия закупили 15 автобусов. В ближайшие годы планируется обновлять по 100 автобусов ежегодно.

"Мы получили результаты научно-исследовательской работы по исследованию транспортной схемы, проведенной в 2022 году. Автобусные маршруты делятся на пригородные и городские. Замеры показали, что основная часть пассажиров не доезжает до автовокзала в центре города, пересаживаясь на иные маршруты. Было предложено вынести автовокзал на две точки - по южному и северному направлениям", - сказал Григорьев.

Он уточнил, что зарезервированы участки под строительство транспортно-логистических хабов, где будут пересекаться маршруты городских и пригородных автобусов. Как ожидается, это разгрузит движение, позволит сравнять стоимость проезда по городским и пригородным маршрутам. Стоимость возведения одного хаба предварительно оценивается в 200 млн рублей. На месте автовокзала в центре Якутска предлагается открыть образовательный или социальный комплекс. "Выступил с идеей обустроить в этом районе площадь [имени] первого президента Якутии Михаила Николаева", - отметил мэр.

Как сказал Григорьев, строительство хабов может быть профинансировано за счет городского бюджета. "Вопрос касается порядка 40% населения республики, а также связан с обслуживанием автобусных маршрутов для близлежащих к Якутску улусов", - добавил он.