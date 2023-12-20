Пассажиропоток Nordwind вырастет по итогам года примерно на 6%

Заместитель генерального директора авиакомпании Антон Маттис отметил, что в 2022 году было перевезено 5,1 млн пассажиров

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind совместно с партнером "Икар" планирует перевести в 2023 году около 5,4 млн пассажиров, что примерно на 6% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис.

"В этом году мы выйдем на планку 5,4 млн пассажиров суммарно с нашими коллегами из авиакомпании "Икар". Рост около 5-6%, в прошлом году перевезли 5,1 млн пассажиров. В следующем году, скорее всего, цифры будут такими же", - сказал Маттис, добавив, что только самолетами Nordwind в этом году планируется перевезти около 4,3 млн пассажиров.

При этом на рейсе Nordwind был зарегистрирован 500-тысячный пассажир аэропорта Новокузнецк. Юбилейный пассажир вылетел в Сочи.

Авиакомпания Nordwind Airlines была основана в 2008 году. За 15 лет своей работы ее самолеты выполнили более 317 тыс. рейсов и перевезли более 56,3 млн пассажиров по стране и миру. География полетов авиакомпании - более 200 направлений.