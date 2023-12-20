Выпуск субстанции для лекарства от лейкоза начнут восстанавливать в РФ в 2024 году

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков уточнил, что речь идет о второй половине года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Восстановление производства субстанции для выпуска препарата "Аспарагиназа", который применяют при лечении лейкоза, начнется в 2024 году. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

"По аспарагиназе, это тоже находится на ручном контроле. <…> Омутнинская фармфабрика в Кирове <…> со своим индустриальным партнером компанией "Ирвин - 2" в течение следующего года восстановит производство субстанции для "Аспарагиназы". Деньги на клинику найдены, это будут частные ресурсы. И Минздрав пошел на ускоренную регистрацию", - рассказал Осьмаков.

Он уточнил, что речь идет о второй половине года.

В 2021 году вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о необходимости изменения в законодательство и профильные регламенты, чтобы исключить при регистрации лекарств для онкобольных детей существующую непрозрачность. Ссылаясь на слова детских онкологов, депутат сообщила, что препарат "Аспарагиназа" на основе российской субстанции, "эффективность которого высоко оценена ведущими специалистами", не получил регистрационного продления. При этом доступный и содержащий одну из иностранных субстанций препарат, уступает в эффективности лечения детей, страдающих острой лимфобластной лейкемией. Она призвала принять срочные меры, касающиеся необходимых препаратов.