"Россети" модернизируют центр питания Тувы для подключения магистрального транзита

Рядом с действующим энергообъектом будет создан современный центр питания

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Началась реконструкция ключевого центра питания Тувы - подстанции 220 кВ "Туран", которая обеспечивает электроэнергией центральные и восточные районы республики. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

Уточняется, что рядом с действующим энергообъектом будет создан современный центр питания, к которому подключат новые магистральные транзиты для увеличения перетоков мощности из Красноярского края, освоения месторождения металлических руд Ак-Суг, развития Кызыльской агломерации и Тоджинского кожууна с общим населением более 130 тыс. человек.

Работы проводятся в рамках комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва, утвержденного вице-премьером России Александром Новаком.

К подстанции 220 кВ "Туран" будет подключена строящаяся линия электропередачи 220 кВ "Шушенская-опорная - Туран" (протяженность - 238 км). Также энергетики расширят важный центр питания юга Красноярского края - подстанцию 220 кВ "Шушенская-опорная". Общая стоимость мероприятий превысит 25 млрд рублей.

В рамках реконструкции подстанции 220 кВ "Туран" фактически будет построен новый энергообъект, оснащенный силовым оборудованием мощностью 50 МВА, микропроцессорными комплексами релейной защиты, средствами компенсации реактивной мощности для стабилизации напряжения в сетях, отмечают "Россети".

На территории подстанции будет создано открытое распределительное устройство 220 кВ с пятью линейными ячейками с высоконадежными коммутационными аппаратами российского производства. Кроме того, энергетики построят здания для распределительных устройств 35 кВ и 10 кВ. Размещение оборудования в закрытых помещениях позволит снизить риски технологических нарушений из-за природных воздействий.

Подстанция 220 кВ "Туран" расположена вблизи одноименного города. В настоящее время к ней подключены две линии электропередачи 220 кВ, которые связывают ее с подстанцией 220 кВ "Ергаки" на юге Красноярского края и главным центром питания Тувы - подстанцией 220 кВ "Кызылская". В перспективе помимо ЛЭП 220 кВ "Шушенская-опорная - Туран" к объекту подключат ЛЭП 220 кВ "Туран - Туманная". Строительство этого транзита также уже началось, его протяженность составит 312 км.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.