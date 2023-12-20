Ингушетия перевыполнила показатель по экспорту почти в восемь раз в 2023 году

Перевыполнение плана составило 794%

МАГАС, 20 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта производителей Ингушетии в денежном выражении достиг $12,7 млн в 2023 году. Установленный для республики плановый показатель перевыполнен почти в восемь раз, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Приоритетной задачей для нас остается оказание поддержки компаниям при выходе на зарубежные рынки. Работа уже дает свои плоды. Так, нам удалось экспортировать в этом году продукцию на $12,7 млн при плановом показателе $1,6 млн. Перевыполнение составило 794%", - написал он.

Глава региона отметил, что основным экспортером Ингушетии является ООО "Берс", который поставляет муку в Ирак, Иран, Грузию и Афганистан. "Надеемся в будущем расширить рынок экспортной торговли не только в сфере АПК, но и в промышленности, которая у нас сейчас начала крепко становиться на ноги", - добавил Калиматов.