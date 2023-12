Апелляционный суд Лондона признал законным проект строительства АЭС Sizewell C

По информации Reuters, противники строительства станции считают, что ее постройка может создать угрозу для системы водоснабжения в районе, где наблюдается нехватка воды

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Лондона постановил, что британское правительство одобрило проект строительства новой атомной электростанции Sizewell C на законных основаниях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение суда.

Апелляционный суд Лондона отклонил судебный иск группы экоактивистов Together Against Sizewell C, которые считают, что правительство не оценило возможное воздействие АЭС на окружающую среду. По мнению противников строительства станции, ее постройка может создать угрозу для системы водоснабжения в районе, где наблюдается нехватка воды.

20 июля 2022 года бывший британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг дал согласие на строительство АЭС вопреки мнениям экспертов об угрозе для экологии региона. В свою очередь движение Together Against Sizewell C обратилось в суд с целью отменить решение властей.

Строительством Sizewell C займется крупнейшая энергетическая компания Франции EDF. Планируется, что АЭС будет вырабатывать 3,2 ГВт электроэнергии. Ожидается, что оба реактора станции будут введены в эксплуатацию к середине 2034 года.