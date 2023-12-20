В реконструкцию и ремонт дорог Херсонщины за год вложили 14 млрд рублей

Речь идет о 114 км трасс

ГЕНИЧЕСК, 20 декабря. /ТАСС/. Российские власти вложили в реконструкцию и ремонт дорог Херсонской области 14 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В реконструкцию, ремонт и содержание херсонских трасс и улиц по поручению президента в этом году вложено 14 млрд рублей", - написал он.

Он уточнил, что дорожники заканчивают ремонт рекордных 300 км дорог. "На сегодня завершена укладка верхнего слоя асфальта на всех участках областных дорог, которые вошли в программу 2023 года. В общей сложности это 114 км трасс, которые выбрали голосованием сами люди в соцопросах правительства и через чат-бот "Сделаем дороги вместе ". Это части двух важнейших транспортных коридоров - Геническ - Скадовск и Великая Лепетиха - Геническ. Понятно, что сделать их полностью в новом асфальте за год было нереально. Поэтому на многих участках выполнен ямочный ремонт. В целом это дало результат - обе трассы перестали быть мучением для водителей", - отметил Алексеенко.

По его словам, на ремонт этих областных дорог из федерального бюджета выделено больше 3 млрд рублей.