Проекты студентов ссузов Ямала по улучшению городской среды профинансируют в 2024 году

По словам руководителя Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимира Вагина, инициативное бюджетирование в организациях среднего профессионального образования практикуется впервые

ТАСС, 20 декабря. Студенты колледжей и техникумов Ямала смогут получать финансирование проектов по улучшению городской среды в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

"Со следующего года идеи студентов окружных колледжей и техникумов по улучшению городской среды получат поддержку. Средства на эти цели уже заложены в региональном бюджете", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на слова руководителя Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимира Вагина, инициативное бюджетирование в организациях среднего профессионального образования практикуется впервые в мире. Он также отметил, что реализация этого проекта дает студентам возможность получить знания по финансовой грамотности на практике и вовлекает их в процесс управления и принятия решений.

На базе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий проходит образовательный интенсив в рамках форума "Уютный Ямал. Создаем вместе!". Студенты окружных колледжей и техникумов изучают механизм подачи проектов, выдвигают и обсуждают свои инициативы, учатся готовить заявки и защищать идеи.

Региональный проект "Уютный Ямал" реализуется в округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 2018 года. За пять лет реализовано более 900 инициатив северян, большинство идей связаны с благоустройством.