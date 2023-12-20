На Украине китайскую железнодорожную корпорацию внесли в список "спонсоров войны"

НАПК утверждает, что China Railway Construction Corporation "до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны". Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

НАПК утверждает, что китайская компания "до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали". "Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны НАПК", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, агентство ссылается на сообщения международных СМИ, утверждавших, что в конце октября 2023 года руководители России и Китая "тайно обсудили планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с оккупированным Крымом", при этом подрядчиком строительства якобы должна стать CRCC.

Ранее и в Москве, и в Пекине опровергли публикацию The Washington Post о том, что РФ и Китай якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая 24 ноября на соответствующий вопрос журналистов, назвал это утверждение чушью, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что речь идет о дезинформации. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге 27 ноября также опроверг эту информацию, отметив, что данная публикация не имеет под собой оснований.

Список НАПК

НАПК Украины включает в список "международных спонсоров войны" физических лиц и компании, которые сотрудничают с РФ. Согласно информации, опубликованной на сайте агентства, главная цель санкционных списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки.

В этом списке крупнейшие международные компании, такие как американская Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, корпорации Mars и PepsiCo, американская Philip Morris и японская Japan Tobacco. Включены в этот перечень и китайские компании: группа Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, а также три крупнейшие нефтегазовые компании Китая CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.