Азаров: в Самарской области открыто 17 новых производств в 2023 году

В целом в регионе фиксируется рост основных экономических показателей, сообщил губернатор

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Семнадцать новых производств было открыто в Самарской области в течение 2023 года в разных сферах. В целом в регионе фиксируется рост основных экономических показателей, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК "Самара".

"Мы развиваем новые производства. В этом году - 17 новых производств тоже было открыто. Самые разные. Это завод переработки масличных культур, это новая установка гранулирования и выпарки нитрата аммония на "Куйбышевазоте", это площадка по производству воздуховодов и деталей систем вентиляции, <…> центр конструкторских разработок ПАО "Кузнецов" и так далее", - сказал Азаров.

По его словам, в этом году фиксируется рост экономики. Так, ВРП по прогнозам вырастет больше чем на 5%, индекс промышленного производства - на 9%.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Азаров отметил, что создание новых производств напрямую связано со снижением безработицы. "У нас рекордно низкие показатели по уровню безработицы - в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране. Повышение уровня благосостояния людей - важнейшая задача, которую мы не отменяли никогда, которую поставил президент, и несмотря на все сложности, все препоны, которые нам враг пытается чинить, несмотря на специальную военную операцию, остается для нас самой главной. Каждое новое рабочее место - это и новый уровень зарплаты в целом", - сказал Азаров во время вручения государственных и региональных наград жителям области.

Он добавил, что Самарская область, как опорный регион, вносит свой вклад в технологический суверенитет страны. "Вклад вносят наши крупнейшие предприятия, которыми мы гордимся, небольшие производственные по-настоящему инновационные организации, и новые компании. Буквально на следующей неделе мы открываем масштабное производство беспилотных авиационных систем в Особой экономической зоне "Тольятти", - приводит слова губернатора пресс-служба.