Индексы РТС и Мосбиржи 20 декабря выросли на 0,07-0,68%

Курс юаня вырос до 12,73 рубля, доллар - до 90,91 рубля, евро - до 99,66 рубля

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался преимущественно под диктовку покупателей. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,68%, до 3 104,66 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,07%, до 1 075,11 пункта. Курс юаня вырос на 0,072%, до 12,73 рубля, доллар - на 0,57%, до 90,91 рубля, евро - на 0,59%, до 99,66 рубля.

"Индекс Мосбиржи поднялся выше 3,1 тыс. пунктов на фоне ценового роста в нефти и склонности рубля к ослаблению", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон 20 декабря был неоднородным. "Китайские биржевые индексы завершили торги с дневными потерями более 1%, на европейских площадках превалировала нейтральная динамика", - добавил эксперт.

Стоимость нефти Brent тестировала значения выше $80. "Тревожная обстановка на Ближнем Востоке, в частности в Красном море, формирует локальную премию к цене", - также отметил Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на фондовом рынке оказались акции "ВСМПО-Ависма" (+13%), возможно, в связи с ожиданиями новых заказов у компании на фоне оптимистичных планов по строительству новых гражданских самолетов, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидером понижения без новостей оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС (-5,6%).

Прогноз на 21 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 21 декабря - 3050-3150 пунктов, по курсу рубля к доллару - 89,5-91,5 рубля.

По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3050-3150 пунктов. Пара доллар/рубль может проторговаться в диапазоне 89-91 руб., евро/рубль - в коридоре 98-100 руб., пара юань/рубль - в интервале 12,4-12,9 руб.

В четверг инвесторы традиционно обратят внимание на недельный отчет по числу первичных заявок американцев на получение пособий по безработице. Также в этот день будет опубликована вторая оценка ВВП США за третий квартал 2023 года.

На Московской бирже завтра состоится квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюты. Акционеры "Фармсинтеза" обсудят вопрос увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций. Завершится период приема заявок в рамках IPO "Мосгорломбарда".