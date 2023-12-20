Мозамбик вложит $550 млн в модернизацию ГЭС "Кабора-Басса"

Модернизация предусматривает повышение производительности и продление сроков эксплуатации всех блоков еще на 25 лет, подчеркнул директор станции Боавиду Лопеш Мухамбе

ХАРАРЕ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Мозамбика объявили о решении вложить $550 млн в наращивание мощности ГЭС "Кабора-Басса" на реке Замбези - одной из самых крупных на Африканском континенте. Как сообщил портал Club of Mozambique, инвестиции помогут поднять мощность станции с 2 075 мВт на 5%.

"Модернизация станции предусматривает повышение производительности и продление сроков эксплуатации всех блоков еще на 25 лет, - цитирует портал директора ГЭС Боавиду Лопеша Мухамбе. - В результате мы ожидаем, что мощность станции вырастет с нынешних 2 075 мВт на 5%".

ГЭС "Кабора-Басса" - третья по мощности в Африке. Плотина была возведена в 1969-1979 годах. Промышленная эксплуатация началась в 1977-м. Станция снабжает электроэнергией Мозамбик и центральный промышленный район ЮАР. Полный переход собственности на ГЭС в 2007 году от Португалии к Мозамбику занимавший тогда пост его президента Арманду Гебуза назвал второй независимостью.