Норвежская Hoegh Autoliners прекратит перевозки через Красное море

Транспортная компания приняла такое решение после того, как директорат морского судоходства Норвегии поднял уровень угрозы для гражданских судов до наивысшего уровня

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Норвежская транспортная компания Hoegh Autoliners прекратит осуществлять перевозки по маршрутам, проходящим через Красное море. Компания сообщила об этом после того, как во вторник государственный директорат морского судоходства Норвегии поднял уровень угрозы для гражданских судов в Красном море до наивысшего уровня.

"Мы продолжим проводить регулярную оценку ситуации, основываясь на рекомендациях компетентных органов, и корректировать нашу политику в случае необходимости", - отмечается в заявлении компании, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

Hoegh Autoliners специализируется на морских перевозках легковых и грузовых автомобилей, железнодорожных вагонов, строительной, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, малых судов и промышленного оборудования.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число участников операции, помимо США должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

В результате участившихся случаев нападения на суда несколько компаний объявили о намерении временно избегать маршрутов, пролегающих через Красное море. Среди них датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, бельгийская судоходная компания Euronav, французская транспортная группа CMA CGM, германский контейнерный оператор Hapag-Lloyd, британская нефтегазовая компания BP.