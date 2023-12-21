"Авито авто" сообщило о росте спроса на новые автомобили в 2023 году более чем на 50%

Объявлений о продаже таких машин стало больше на 80%, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Спрос на новые автомобили на платформе "Авито авто" в 2023 году вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"По данным платформы, спрос на новые модели автомобилей на платформе вырос на 53% по сравнению с предыдущим годом. В то же время количество объявлений о продаже новых автомобилей увеличилось на 80%", - сказано в исследовании.

При этом эксперты платформы отмечают, что средняя цена на новое авто в конце 2023 года достигла 2,95 млн рублей, что на 21% превышает показатель 2022 года.

Наиболее популярный моделью на рынке новых машин в 2023 году стала Lada Granta. На ее долю пришлось 15% от общего спроса на новые авто, а средняя цена составила 817 тыс. рублей. Следом идут другие модели "Автоваза": Niva Legend и Vesta со средней ценой в 890 тыс. рублей и 1,6 млн рублей соответственно.

"В конце 2023 года можно отметить стабильный рост спроса на новые автомобили. Проанализировав активность пользователей, на платформе "Авито авто" наблюдается почти двукратное (на 92%) увеличение интереса к отечественным автомобилям - продукции компании "Автоваз", - отметил управляющий директор "Авито авто" Кирилл Вотяков, чьи слова приводятся в исследовании.

По-прежнему заметна растущая популярность и китайских машин брендов Haval, Geely и Chery (в частности, ее подразделения Omoda), добавил он. Так, четвертую и пятую строчку рейтинга наиболее востребованных новых авто, по данным "Авито авто", заняли Haval Jolion и Omoda C5.