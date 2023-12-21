Покупатель заводов Heineken в России объяснил сумму сделки в один евро

Ключевым элементом соглашения являются обязательства по возврату займа в размере 11,5-12 млрд рублей, рассказал РБК президент группы "Арнест" Алексей Сагал

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес голландского пивоваренного концерна Heineken обходится группе "Арнест" в 11,5-12 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью РБК президент и бенефициар "Арнеста" Алексей Сагал.

"Наши обязательства по оплате составят по факту 11,5-12 млрд рублей. На эту сумму мы взяли кредиты. ОПХ ("Объединенные пивоварни", нынешнее название бывшей "дочки" Heineken в России - прим. РБК), когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не один евро", - рассказал Сагал.

О продаже "Арнесту" своих российских активов Heineken сообщила в августе 2023 года. Компания сообщала, что стоимость покупки Heineken Russia составляет один евро за 100% акций. "Арнест" также получил семь пивоваренных заводов. Кроме того, российская компания взяла на себя обязательства погасить долг российского подразделения Heineken перед головной структурой в размере €100 млн.

По данным издания, в Heineken заявляли, что потеряли на продаже российского бизнеса €300 млн, однако новый владелец ОПХ не согласен с тем, что чуть больше чем за €100 млн получил активы на €400 млн. "Не мы предлагали условия сделки Heineken, а они нам. У нас не было торга, мы приняли их условия и пошли на определенный риск, так как сделка проходила в условиях дефицита времени. В отчете независимого оценщика, которого выбирал Heineken, стоимость бизнеса ОПХ в несколько раз меньше суммы потерь, указанной в пресс-релизе Heineken", - уточнил Сагал РБК.

Глава "Арнеста" отметил, что основные заводы ОПХ построены десятки лет назад, а основное производственное оборудование было введено в эксплуатацию 10-15 лет назад. Таким образом, износ оборудования, по словам Сагала, составляет более 60%. "К своему большому огорчению, мы увидели за девять месяцев 2023 года убыток ОПХ в сумме 123,7 млн рублей. ОПХ в том виде, как мы ее купили, представляет собой колоссальный вызов и для меня, и для менеджмента", - добавил он.

По информации газеты, предложение о покупке российского бизнеса Heineken исходило от самого "Арнеста". Согласно данным РБК, после появления информации в СМИ о намерении Heineken покинуть российский рынок Сагал написал письмо в голландскую компанию с предложением выкупить бизнес. Ответ пришел только в июне, но уже через два месяца сделка была закрыта. "У нас был очень короткий промежуток времени и не было возможности менять те условия, которые они предложили", - заключил Сагал.