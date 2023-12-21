За пять лет на Московском инновационном кластере авторизовались свыше 150 тыс. человек

МИК стал крупнейшей российской платформой реализации новых проектов, отметил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (МИК) за пять лет работы стал крупнейшей российской платформой реализации инновационных проектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"За эти пять лет Московский инновационный кластер стал крупнейшей российской платформой реализации инновационных проектов, на которой зарегистрировались свыше 150 тыс. пользователей. Они представляют 37 тыс. компаний, причем не только московских, но почти со всей страны", - написал мэр.

Отмечается, что на цифровой платформе i.moscow собраны все варианты для размещения инновационных производств - свыше 50 технопарков, более 200 площадок пилотного тестирования (крупнейшая в мире сеть подобных площадок), особые экономические зоны, коворкинги и т.д. Платформа i.moscow стала единым окном взаимодействия города, бизнеса и науки. Собянин подчеркнул, что начиная с 2019 года развитие получили свыше 8 тыс. инновационных проектов. Они привлекли более 17,5 млрд рублей в виде частных инвестиций, грантов и субсидий.

Кроме того, отдельным направлением деятельности МИК является защита и поддержка интеллектуальной собственности: патентов, полезных моделей, товарных знаков и т. п. "По данным Росстата, участники Инновационного кластера владеют каждым пятым нематериальным активом в столице. До 50% патентов высокотехнологичных малых и средних предприятий в 2023 году пришлись именно на получателей поддержки Московского инновационного кластера. На их счету уже более 223 млрд рублей инвестиций в интеллектуальные права на изобретения, полезные модели, товарные знаки и т.д.", - добавил мэр.

Уточняется, что на платформе i.moscow был создан венчурный хаб, объединивший инструменты привлечения инвестиций в технологические проекты. За пять лет функционирования стартапы смогли аккумулировать 8 млрд рублей. "В 2023 году МИК впервые вышел в офлайн, став оператором кластера "Ломоносов" - крупнейшей площадки для размещения инновационных компаний. На сегодня резидентами "Ломоносова" стали 60 компаний-разработчиков уникальных технологических решений", - подытожил Собянин.