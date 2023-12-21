Два участка в Беговом районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

По итогам реализации проекта будет создано более 500 рабочих мест

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Участки в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка в Беговом районе Москвы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Два неэффективно используемых участка на севере столицы общей площадью 0,55 га входят в один проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в редевелопмент площадок оценивается более чем в 5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 193,5 млн рублей. По итогам реализации проекта будет создано более 500 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что участки расположены по адресам: Бумажный проезд, владение 2/2 и улица Нижняя Масловка, владение 3. Они находятся недалеко от станции метро "Савеловская" вдоль железнодорожных путей Московских центральных диаметров. Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, вместо устаревших офисно-административных зданий здесь построят около 18 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, включая магазины, кафе, отделения банков и спортзалы. Также проект предусматривает территорию для размещения наземного перехода через железнодорожные пути.