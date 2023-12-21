СМИ: Warner Bros. Discovery ведет переговоры о слиянии с Paramount Global

Портал Axios предположил, что в результате слияния принадлежащий Paramount Global телеканал CBS News могут объединить с относящимся к Warner Bros. телеканалом CNN для создания глобального новостного центра

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор американского медиаконгломерата Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав обсудил с президентом Paramount Global Робертом Бакишем возможное слияние компаний. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, главы компаний обсудили взаимовыгодное сотрудничество при условии неравноценного слияния, так как рыночная стоимость Warner Bros. Discovery оценивается в $29 млрд, что почти в два раза превышает рыночную стоимость Paramount Global. Неясно, рассматривает ли WBD покупку Paramount Global или же ее материнской компании National Amusements Inc. (NAI). Согласно источникам, изучаются оба варианта.

Встреча между Заславом и Бакишем прошла в штаб-квартире Paramount на Таймс-сквер. Кроме того, глава WBD обсудил сделку с президентом материнской компании National Amusements Inc. Шари Редстоун.

Согласно предположениям Axios, в результате слияния компаний телеканал CBS News, принадлежащий Paramount Global, может быть объединен с относящимся к Warner Bros. телеканалом CNN для создания глобального новостного центра.

Конгломерат Warner Bros. Discovery нанял банкиров для изучения сделки, однако отмечается, что переговоры между компаниями находятся на ранней стадии и могут не привести к окончательной сделке.