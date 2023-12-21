"Газпром ПХГ" достиг рекордного отбора газа для подачи потребителям Башкирии

В середине декабря он превышал 54,4 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении компании

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром ПХГ" достиг суточного рекорда отбора газа для подачи потребителям Башкирии, говорится в сообщении компании.

"Газпром ПХГ" достиг рекордного суточного отбора газа для подачи потребителям Республики Башкортостан. Отбор газа из Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ [подземное хранилище газа] в середине декабря превышал 54,4 млн куб. м в сутки - максимальный показатель за всю историю эксплуатации объекта", - сказано в сообщении.

Так, за счет мощностей Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ компании удалось компенсировать более 76% от общего объема потребления газа в Башкортостане, что также является рекордным показателем.

В целом во время прохождения первого морозного температурного пика текущей зимы суммарный отбор газа из российских ПХГ "Газпрома" в отдельные сутки превышал 600 млн куб. м, напомнили в "Газпром ПХГ".

Ранее "Газпром" сообщил, что 8 декабря 2023 года поставил российским потребителям рекордный для декабря объем газа в связи с аномальным похолоданием. Глава холдинга Алексей Миллер заявлял, что запасы газа в подземных хранилищах России к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов составляют рекордные 72,842 млрд куб. м.