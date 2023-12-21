"Газпром трансгаз Екатеринбург" поставил потребителям рекордный объем газа

Предыдущий суточный максимум был зафиксирован более 10 лет назад

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром трансгаз Екатеринбург" 11 декабря поставил потребителям рекордный объем газа на фоне похолодания, говорится в сообщении компании.

"В декабре ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" побило собственный рекорд по максимальному суточному объему поставок газа потребителям. По оперативным данным производственно-диспетчерской службы предприятия, 11 декабря 2023 года в связи с аномальным похолоданием ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" поставило потребителям Свердловской, Курганской, Челябинской и Оренбургской областей 192,2 млн куб. м газа", - сказано в сообщении.

Более четверти данного объема составил отбор из Совхозного подземного хранилища газа (ПХГ), расположенного в Оренбургской области, отметила компания.

Предыдущий суточный максимум был зафиксирован более 10 лет назад - 8 декабря 2012 года. Тогда за сутки потребителям в зоне присутствия "Газпром трансгаз Екатеринбург" было поставлено 184,8 млн куб. м природного газа.

Ранее "Газпром" сообщил, что 8 декабря 2023 года поставил российским потребителям рекордный для декабря объем газа в связи с аномальным похолоданием. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что запасы газа в подземных хранилищах России к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов составляют рекордные 72,842 млрд куб. м.