СМИ: Куба планирует уменьшить субсидии на коммунальные услуги, продукты и транспорт

Тарифы на электроэнергию вырастут для некоторых домохозяйств до 25%, передает Cubadebate

ГАВАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Руководство Кубы планирует принять меры по стабилизации экономической ситуации в республике, которые предполагают уменьшение субсидий на некоторые коммунальные услуги для населения, продукты и транспорт. Об этом в среду сообщил местный новостной портал Cubadebate.

Отмечается, что тарифы на электроэнергию вырастут для части домохозяйств до 25%. Как заявляют власти острова, изменение мировых цен на топливо оказывает прямое влияние на увеличение затрат на производство электроэнергии. Из-за роста цен на импортное топливо также планируется пересмотр тарифов на услуги пассажирских перевозок.

Ожидается постепенное снижение суммы субсидий на водоснабжение. В настоящее время соответствующие затраты государственного бюджета составляют более 900 миллионов песо в год (37,5 млн долларов США по официальному курсу ЦБ Кубы для государственных предприятий). Также в 2024 году ожидается рост цен на газ примерно на 25-30%.

Субсидии на продукты для населения

По словам премьер-министра Кубы Мануэля Марреро, в 2024 году власти планируют постепенное снижение субсидий на продукты для населения. "Необходимо двигаться вперед в реализации принципа субсидирования людей, а не продуктов, мы должны идти к более справедливой и эффективной схеме", - приводит его слова портал Cubadebate.

В настоящий момент некоторые продукты питания и первой необходимости продаются гражданам Кубы по субсидированным ценам ежемесячно по карточкам. Власти планируют сохранить эту систему для наиболее экономически уязвимых слоев населения, но работать над отменой субсидий на продукты.

По данным руководства Кубы, по итогам 2023 года ожидается снижение ВВП страны на 1-2% при запланированном ранее росте на 3%. "Учитывая влияние на экономику ограничений в наличии иностранной валюты и топлива, невозможно достичь прогнозируемого экономического роста в 3% ВВП, <...> в конце года может произойти сокращение на 1-2%", - приводит издание слова министра экономики и планирования Алехандро Хиля Фернандеса.