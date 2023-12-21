"Лукойл" получил лицензии на два месторождения в акватории Каспийского моря

Их выдали сроком до конца 2043 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Дочернее предприятие "Лукойла" - "Лукойл-Нижневолжскнефть" - получило лицензии на месторождения имени Р. У. Маганова и Хазри в акватории Каспийского моря. Это следует из данных государственного реестра участков недр.

Лицензии на оба месторождения были выданы 20 декабря сроком до конца 2043 года.

"Лукойл" открыл газоконденсатное месторождение Хазри с запасами газа в 48 млрд куб. м в 2022 году. В 2023 году компания поставила на баланс запасы нефтегазоконденсатного месторождения, названного в честь одного из основателей "Лукойла" - Равиля Маганова. По результатам госэкспертизы на баланс поставлены запасы нефти в объеме 8,4 млн тонн, газа - 136,2 млрд куб. м, конденсата - 24,4 млн тонн.