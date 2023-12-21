Мишустин поручил Минцифры к 19 марта продумать, как выявлять нейросетевые фейки

Также Минцифры и Минэкономразвития при создании Цифрового кодекса РФ до 17 апреля должны разработать стимулирующие меры поддержки участников рынка, направленные на повышение качества данных и их востребованности, сообщили в кабмине

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продумать, как выявлять фейки, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте кабмина.

"К 19 марта Минцифры предстоит обеспечить проработку мероприятий по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Экономика данных".

Кроме того, Минцифры и Минэкономразвития при создании Цифрового кодекса РФ до 17 апреля должны разработать стимулирующие меры поддержки участников рынка, направленные на повышение качества данных и их востребованности, добавили в кабмине.

Особое внимание в поручениях уделено и качеству данных. Так, Росстату, Минцифры и Минэкономразвития предстоит к 16 февраля проработать вопросы разработки стандартов в этой сфере. В числе задач - подготовка классификатора для обеспечения унификации данных для различных отраслей экономики, указано в сообщении.