Мишустин поручил сделать паспорта проектов для нацпроекта "Экономика данных" к 28 марта

В нацпроект должны войти, в частности, долгосрочные системные решения по созданию единой цифровой инфраструктуры в ключевых сферах и отраслях

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Паспорта федеральных проектов, которые войдут в национальный проект "Экономика данных", должны быть разработаны и внесены в правительство к 28 марта 2024 года, потребовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По итогам стратегической сессии по нацпроекту "Экономика данных" председатель правительства поручил Минцифры, Минэкономразвития и Минфину вместе с АНО "Цифровая экономика" и рабочими группами с участием представителей отраслевых предприятий, экспертного сообщества, а также профильных министерств и ведомств подготовить паспорта федеральных проектов. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Сам нацпроект формируется по поручению президента РФ Владимира Путина, в него должны войти долгосрочные системные решения по созданию единой цифровой инфраструктуры в ключевых сферах и отраслях, разработка современных надежных решений для обработки и хранения данных, перевод экономики и социальной сферы на качественно новые принципы работы с использованием системы управления, основанной на больших данных.

Для этого "Минцифры поручено сформировать отраслевую карту существующих и планируемых к созданию государственных и коммерческих цифровых платформ". Эта работа должна быть завершена к 20 февраля, а доклад представлен в кабинет министров.

Как говорится в перечне поручений, "план нормативного правового обеспечения реализации нового нацпроекта на 2024-2026 годы Минцифры поручено подготовить к 28 марта". В этой работе примут участие Минэкономразвития и АНО "Цифровая экономика".