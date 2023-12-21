В США регулятор отклонил апелляцию Apple на решение о запрете продажи смарт-часов

Комиссия ранее постановила, что Apple должна прекратить продажу смарт-часов моделей Series 9 и Ultra 2 на территории США с 25 декабря, поскольку встроенная в них функция измерения уровня кислорода в крови нарушает патент медицинской технологической компании Masimo

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Комиссия по международной торговле США отклонила апелляцию компании Apple, которая пыталась оспорить решение этого органа о запрете на продажу некоторых моделей смарт-часов Apple Watch в Соединенных Штатах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

"Комиссия по международной торговле США приняла решение отклонить ходатайство ответчика", - следует из заявления.

Согласно существующему законодательству, вето на решение комиссии до 25 декабря может наложить президент США Джо Байден, однако пока этого не произошло.

Ранее комиссия постановила, что Apple должна прекратить продажу смарт-часов моделей Series 9 и Ultra 2 на территории США с 25 декабря, поскольку встроенная в них функция измерения уровня кислорода в крови нарушает патент медицинской технологической компании Masimo. Apple заявила, что обжалует это решение.