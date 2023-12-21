"Селигдар" увеличил производство золота до более 8 тонн в 2023 году

В компании отметили, что достичь производственных результатов удалось благодаря выполнению масштабной программы модернизации предприятий

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар", по предварительным данным, в 2023 году произвел более 8 тонн золота против 7,55 тонн в 2022 году, следует из сообщения компании.

"Самый главный итог года - досрочное перевыполнение плана. "Селигдар" прошел важный рубеж в 8 тонн золота и показал динамичный рост производства с 7,2 до более 8 тонн с 2021 по 2023 годы", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что достичь таких производственных результатов удалось благодаря выполнению масштабной программы модернизации предприятий, совершенствованию технологий и росту квалификации работников, задействованных на производстве. Компания увеличила мощность золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ) на производственном комплексе Рябиновый в Якутии, на производственном комплексе Сининда в Бурятии, на производственном комплексе Поиск в Алтайском крае. На производственном комплексе Самолазовский в Якутии модернизирована линия укладки, а также работает уникальная установка термической подготовки руды, которая извлекает до 90% металла из упорных руд, добавили в "Селигдаре".

В 2024 году "Селигдар" намерен продолжить модернизацию предприятий, строительство новых общежитий на действующих комплексах, реализацию своих перспективных проектов - "Кючус" и "Хвойное". "В 2023 году завершен цикл подготовительных мероприятий для технико-экономической оценки и предметных исследований по проекту "Кючус". В рамках реализации проекта "Хвойный" поставлена значительная часть оборудования, строительство идет по графику", - отметили в компании.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.