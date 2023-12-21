В Бердянске завод начал поставку железобетонных конструкций на стройки Мариуполя

По словам директора предприятия Евгения Данно, завод заключил контракт с подрядной организацией, которая занимается строительством и восстановлением домов, поврежденных во время проведения СВО

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Бердянский завод железобетонных конструкций в Запорожской области начал поставку продукции для строительства и восстановления многоквартирных жилых домов в Мариуполе ДНР. Об этом сообщил ТАСС директор предприятия Евгений Данно.

"На данный момент мы заключили контракт с подрядной организацией, которая занимается в Мариуполе строительством и восстановлением домов, поврежденных во время проведения СВО. Сейчас у нас заказ на пять пятиэтажных домов, это 1,8 тыс. наружных плит, не считая внутренних плит и плит-перекрытий", - сказал он, не уточняя стоимость контракта.

По его словам, восстановление работы самого завода в Бердянске, который бросили украинские собственники, началось с изготовления бетонных пирамид - так называемых "зубов дракона" для укрепления российской линии обороны в Запорожской области. Компания также производит бетонные изделия для дорожных работ, идущих в регионе.