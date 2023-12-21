ГТЛК договорилась с авиакомпанией "Якутия" об урегулировании задолженности

Как отметили в компании, в течение года "Якутия" добросовестно погашала долг по лизингу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и авиакомпания "Якутия" подписали соглашение об урегулировании оставшейся дебиторской задолженности в срок до 2026 года. Об этом говорится в сообщении ГТЛК.

"Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала соглашение с авиакомпанией "Якутия" об урегулировании оставшейся дебиторской задолженности в срок до 2026 года", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что в течение года авиакомпания "Якутия" добросовестно погашала долг по лизингу. "Также компания восстановила платежную дисциплину по текущим платежам. Всего лизингополучатель выплатил порядка 2 млрд рублей, - отметили в ГТЛК. - Кроме того, в феврале 2023 года авиакомпания "Якутия" также восстановила и провела успешный полет одного из двух самолетов SSJ-100, которые по состоянию на конец 2022 года находились в разукомплектованном состоянии. Неисправный борт авиакомпания выкупает - соответствующий договор уже подписан. Перевозчик перевел ГТЛК первый транш за него в размере 323 млн рублей".