Свыше 5,5 млрд рублей направили за четыре года в Липецкой области на развитие спорта

На эти деньги в регионе, в частности, создали 22 малых спортплощадки для ГТО и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа

ЛИПЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 5,5 млрд рублей направили власти Липецкой области на развитие физической культуры и спорта за четыре года. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Область направила 5,5 млрд рублей на финансирование госпрограммы развития физкультуры и спорта в 2019-2023 годах, это позволило создать новые спортивные объекты, закупить спортивное оборудование и инвентарь, оказать адресную поддержку спортивным школам", - сказал Артамонов. В частности, благодаря субсидиям государства созданы 22 малых спортплощадки для ГТО, два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, три футбольных поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, одно плоскостное спортивное сооружение, пять объектов спорта капитального строительства.

"Также с привлечением средств федерального бюджета построены три "умные" спортплощадки в Ельце и Липецком районе, в текущем году ведется работа по созданию еще одной в Липецке", - заметил Артамонов. Он подчеркнул, что также за счет средств инвесторов в регионе появились три футбольных поля, один футбольный манеж, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, реконструирован стадион "Динамо" в областном центре. Кроме того, за счет дотации из областного бюджета созданы семь пришкольных спортивных площадок в Липецке.

"У нас проводится целенаправленная работа по созданию условий для занятий физической культурой, как результат - растет процент людей, регулярно занимающихся спортом, а также число наград, полученных липчанами на соревнованиях высокого уровня", - заключил Артамонов.